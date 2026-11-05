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Ferencvaros, cu Marius Corbu titular, victorie surprinzătoare cu AC Milan în Europa League

a Scris de anca flondor
Ferencvaros, cu Marius Corbu titular, victorie surprinzătoare cu AC Milan în Europa League
Aosom
Surpriză în Europa League. Ferencvaros, cu Marius Corbu titular, a învins joi, în deplasare, scor 2-0, formaţia italiană AC Milan, în etapa a patra a Europa League.

Sursa: Stiri Pe Surse

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