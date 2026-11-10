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Sport

FIA, decizie finală despre Marile Premii din Qatar și Abu Dhabi: "Un final de neuitat al sezonului"

n Scris de nicu savin
FIA, decizie finală despre Marile Premii din Qatar și Abu Dhabi: "Un final de neuitat al sezonului"
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Preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilsm (FIA), Mohammed Ben Sulayem, a confirmat că sezonul de Formula 1 2026 se va încheia conform planului, cu M

Sursa: Eurosport Romania

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