 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

FIFA a aprobat schimbarea federației pentru David Creța. Atacantul de la Hoffenheim va juca pentru România

d Scris de diana pană
FIFA a aprobat schimbarea federației pentru David Creța. Atacantul de la Hoffenheim va juca pentru România
Aosom
David Creţa, atacantul născut în aprilie 2008, legitimat la TSG Hoffenheim, a primit în această dimineaţă acceptul oficial din partea FIFA pentru a schimba federaţia şi a îmbrăca tricoul echipei naţionale a României, informează frf.ro, citat de news....

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech