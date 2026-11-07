FIFA a judecat apelul introdus de AFA » Anunț legat de suspendările lui Leandro Paredes și Nahuel Molina

Comisia de Apel a FIFA a reanalizat pedepsele dictate contra jucătorilor argentinieni, după incidentele din finala Cupei Mondiale cu Spania. Deși a operat unele ajustări, a menținut majoritatea sancțiunilor inițiale. Federația argentiniană (AFA) a anunțat însă că va ataca și această decizie. S-a hotărât reducerea suspendării și a amenzii dictate împotriva lui Nahuel Molina, fundașul lui AS Roma având de achitat suma de 60.000 de dolari (53. ...

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