Filipe Coelho a avut un remarcat, după Craiova - Egnatia: „Foarte valoros, foarte important!”

Craiova - Egnatia 2-0, în runda a treia din Conference League. Filipe Coelho s-a declarat foarte mulțumit de jocul echipei sale. Imediat după fluierul final, jucătorii Craiovei s-au dus să sărbătorească în fața galeriei. În același timp, Coelho se afla aproape de banca de rezerve și era foarte îngândurat. Portughezul nu s-a dus deloc spre teren. ...

Distribuie: Facebook Instagram