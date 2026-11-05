 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Filipe Coelho a avut un remarcat, după Craiova - Egnatia: „Foarte valoros, foarte important!”

a Scris de alexandru tomuțiu
Filipe Coelho a avut un remarcat, după Craiova - Egnatia: „Foarte valoros, foarte important!”
Aosom
Craiova - Egnatia 2-0, în runda a treia din Conference League. Filipe Coelho s-a declarat foarte mulțumit de jocul echipei sale. Imediat după fluierul final, jucătorii Craiovei s-au dus să sărbătorească în fața galeriei. În același timp, Coelho se afla aproape de banca de rezerve și era foarte îngândurat. Portughezul nu s-a dus deloc spre teren. ...

Sursa: Gsp

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech