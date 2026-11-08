Filipe Coelho, după ce a dus-o pe Craiova pe primul loc: „Toată lumea a putut vedea asta”

Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul Universității Craiova, a analizat remiza înregistrată de olteni pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-0, în etapa a 15-a din Superliga, ultima a turului sezonului regulat. Tehnicianul portughez s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor săi, însă a recunoscut că echipa a avut dificultăți în a găsi soluții împotriva defensivei ardelenilor. Universitatea Craiova a dominat confruntarea de pe stadionul „Dr. ...

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