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Sport

Filipe Coelho, după victoria Universității Craiova cu Egnatia în Conference League: „Sunt foarte mândru de jucătorii mei”. Ce spune despre șansele de calificare în „primăvara europeană”

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Filipe Coelho, după victoria Universității Craiova cu Egnatia în Conference League: „Sunt foarte mândru de jucătorii mei”. Ce spune despre șansele de calificare în „primăvara europeană”
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Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a declarat că este mândru de jucătorii săi după victoria cu 2-0 în fața formației albaneze Egnatia, în etapa a treia a Conference League. Tehnicianul portughez le-a mulțumit și suporterilor prezenți pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Sursa: Mediafax Ro

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