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Sport

Filipe Coelho, mulțumit după CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0: "Am controlat meciul"

d Scris de digi sport
Filipe Coelho, mulțumit după CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0: "Am controlat meciul"
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Filipe Coelho, mulțumit după CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0: "Am controlat meciul"

Sursa: Digisport

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