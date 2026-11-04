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Sport

Filipe Coelho, rezervat înaintea meciului cu Egnatia: Mă aştept la un joc echilibrat

a Scris de anca flondor
Filipe Coelho, rezervat înaintea meciului cu Egnatia: Mă aştept la un joc echilibrat
Aosom
Filipe Coelho a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un meci echilibrat. Universitatea Craiova și Egnatia joacă joi, de la ora 22:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco", Conference League.

Sursa: Stiri Pe Surse

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