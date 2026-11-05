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Sport

Final de eră! Cristiano Ronaldo s-a retras oficial de la naționala Portugaliei. Mesaj emoționant de adio

a Scris de amelia ionescu
Final de eră! Cristiano Ronaldo s-a retras oficial de la naționala Portugaliei. Mesaj emoționant de adio
Aosom
La despărțirea de naționala Portugaliei, Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj de recunoștință.

Sursa: Adevarul

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