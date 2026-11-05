Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11, în sala de sport a Şcolii „Ioan Slavici” din municipiul Sibiu, va avea loc festivitatea de încheiere a proiectului „Sport fără bariere”, acţiune cofinanțată de Primăria Sibiu. „Vă invităm la festivitatea pentru copii, cu fotbal, baschet, dans, și multe alte activități sportive. Va avea loc în sala de […] The post Final de proiect: „Sport fără bariere” appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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