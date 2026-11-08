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Sport

Final dramatic în China, Nicolae Stanciu este din nou campion

v Scris de valentin-marian burlacu
Final dramatic în China, Nicolae Stanciu este din nou campion
Aosom
Component al echipei de fotbal a României, Nicolae Stanciu a câştigat titlul în Superliga chineză (CSL) cu Dalian Yingbo. Formația lui s-a impus cu 3-1 în fața lui Tianjin Tiger și a profitat de eșecul (2-3) suferit de Chengdu Rongcheng pe terenul lui Shandong Taishan.

Sursa: Adevarul

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