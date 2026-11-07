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Sport

Finală sclipitoare la Paris! Carlos Alcaraz caută revanșa în fața lui Ben Shelton pentru înfrângerea de la US Open

d Scris de david istrate
Finală sclipitoare la Paris! Carlos Alcaraz caută revanșa în fața lui Ben Shelton pentru înfrângerea de la US Open
Aosom
La două luni după duelul din „sferturile” US Open, Ben Shelton (24 de ani, 4 ATP) și Carlos Alcaraz (23 de ani, 3 ATP) se vor întâlni din nou, de această dată în finala turneului Masters 1000 de la Paris. Favoritul numărul 2 și favoritul numărul 3 și-au respectat statutul la Masters 1000 Paris și au ajuns până în finala competiției, profitând de eliminarea rapidă a liderului mondial Alexander Zverev (29 de ani). ...

Sursa: Gsp

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