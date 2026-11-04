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Fiul lui Constantin Covaciu a fost dat afară de la CS Dinamo după un conflict cu Ionuț Chirilă » Explicația antrenorului

m Scris de mihai șovei
Fiul lui Constantin Covaciu a fost dat afară de la CS Dinamo după un conflict cu Ionuț Chirilă » Explicația antrenorului
Aosom
Daniel Covaciu, fiul maseurului Constantin „Gogu” Covaciu, care era, la rândul său, maseur la CS Dinamo, a fost dat afară de la echipa din liga secundă. Unul dintre motivele pentru care s-a luat această decizie ar fi fost un conflict cu antrenorul Ionuț Chirilă, potrivit fanatik.ro. ...

Sursa: Gsp

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