Florin Bratu cere 3 transferuri la Dinamo: „Pușcaș stă de mult”

Florin Bratu, fost jucător și antrenor la Dinamo, a precizat, în direct la GSP Live, că roș-albii trebuie să se întărească în iarnă dacă vor să tragă serios la titlu. Echipa lui Nuno Campos a dominat prima parte a sezonului 2026-2027 de Superliga. După 14 etape, Dinamo este prima în clasament, cu 33 de puncte adunate. Dinamo nu a mai pierdut din 19 iulie - ceda tocmai în prima etapă, la Ploiești, 0-1 cu Petrolul. ...

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