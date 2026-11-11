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Sport

Florin Cernat, așteptat cu brațele deschise la alt club din Superliga după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB

a Scris de alexandru stanciu
Florin Cernat, așteptat cu brațele deschise la alt club din Superliga după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB
Aosom
După ce Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că Florin Cernat (46 de ani) o va părăsi pe FCSB în această iarnă, Bogdan Bălănescu, președintele de la FC Voluntari, îl așteaptă pe fostul internațional român înapoi la echipa ilfoveană, unde a activat înainte de a pleca la formația roș-albastră. ...

Sursa: Gsp

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