Florin Maxim a confirmat interesul din partea FCSB: „Au fost ceva discuții”

Florin Maxim (45 de ani), antrenorul Corvinului Hunedoara, a avut o intervenție în direct la o zi după victoria impresionantă obținută pe terenul lui FCSB, scor 1-0, în etapa cu numărul 15 a Superligii. Tehnicianul hunedorenilor a vorbit despre ce s-a întâmplat după victoria de la Arena Națională, despre rezultatul obținut la București, despre interesul pe care formația roș-albastră l-a avut pentru el, dar și despre prima pentru victoria din meciul cu FCSB. ...

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