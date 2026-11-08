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Sport

Florin Maxim a confirmat interesul din partea FCSB: „Au fost ceva discuții”

m Scris de mihai șovei
Florin Maxim a confirmat interesul din partea FCSB: „Au fost ceva discuții”
Aosom
Florin Maxim (45 de ani), antrenorul Corvinului Hunedoara, a avut o intervenție în direct la o zi după victoria impresionantă obținută pe terenul lui FCSB, scor 1-0, în etapa cu numărul 15 a Superligii. Tehnicianul hunedorenilor a vorbit despre ce s-a întâmplat după victoria de la Arena Națională, despre rezultatul obținut la București, despre interesul pe care formația roș-albastră l-a avut pentru el, dar și despre prima pentru victoria din meciul cu FCSB. ...

Sursa: Gsp

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