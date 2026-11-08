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Sport

Florin Pîrvu, după a șaptea înfrângere consecutivă a lui FC Voluntari: „Este clar un blocaj, ceva se întâmplă”

v Scris de viorela marin
Florin Pîrvu, după a șaptea înfrângere consecutivă a lui FC Voluntari: „Este clar un blocaj, ceva se întâmplă”
Aosom
FC Voluntari a înregistrat a șaptea înfrângere la rând în SuperLiga, 1-2 pe terenul lui Sepsi OSK, încheind turul sezonului regular cu doar 8 puncte. În ciuda eșecului, antrenorul Florin Pîrvu a susținut că echipa sa a controlat jocul și că rezultatul este nedrept. FC Voluntari a evoluat în inferioritate numerică în repriza secundă, după …

Sursa: Hotnews

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