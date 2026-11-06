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Sport

Florin Prunea, impresionat de revelația Superligii: „Se îngroașă gluma cu ei!”

a Scris de alexandru tomuțiu
Florin Prunea, impresionat de revelația Superligii: „Se îngroașă gluma cu ei!”
Aosom
Fostul mare portar Florin Prunea vede cu ochi foarte buni ceea ce se întâmplă la Petrolul Ploiești în acest sezon de Superliga. Petrolul Ploiești s-a impus în deplasarea de la UTA Arad, scor 1-0, și a urcat pe locul 4 în Superliga, cu 27 de puncte. A fost a 8-a victorie stagională pentru „lupii galbeni”. ...

Sursa: Gsp

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