Florin Prunea, ipoteză după ce Robert Niță a fost adus la Rapid: „De asta! Au spus că se fac de râs”

Florin Prunea, fost internațional român, a comentat cooptarea lui Robert Niță în Consiliu de Administrație al Rapidului. Fostul mare portar este de părere că Robert Niță a fost adus în club pentru „a pune presiune în presă” în locul lui Dan Șucu și Victor Angelescu și pentru a scăpa de porecla de „breloc”, pe care tot Florin Prunea i-a dat-o. ...

Distribuie: Facebook Instagram