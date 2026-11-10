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Florin Prunea, ipoteză după ce Robert Niță a fost adus la Rapid: „De asta! Au spus că se fac de râs”

t Scris de tudor belivacă
Florin Prunea, ipoteză după ce Robert Niță a fost adus la Rapid: „De asta! Au spus că se fac de râs”
Aosom
Florin Prunea, fost internațional român, a comentat cooptarea lui Robert Niță în Consiliu de Administrație al Rapidului. Fostul mare portar este de părere că Robert Niță a fost adus în club pentru „a pune presiune în presă” în locul lui Dan Șucu și Victor Angelescu și pentru a scăpa de porecla de „breloc”, pe care tot Florin Prunea i-a dat-o. ...

Sursa: Gsp

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