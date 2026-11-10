Florin Prunea nu s-a abținut: "E o enigmă totală"

Florin Prunea (58 de ani), fostul mare portar al echipei naționale și al celor de la Dinamo, a vorbit despre revenirea lui George Pușcaș (30 de ani) în echipa grupării din “Ștefan cel Mare”, după ce a suferit o intervenție chirurgicală în vară. Atacantul ar putea reveni pe teren după pauza internațională. VIDEO Florin Prunea […]

Distribuie: Facebook Instagram