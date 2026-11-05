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Sport

Florin Prunea și-a aflat pedeapsa de la UEFA după ce a filmat femei în tribune. "Nu mai fac"

a Scris de alexandru atanase
Florin Prunea și-a aflat pedeapsa de la UEFA după ce a filmat femei în tribune. "Nu mai fac"
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Florin Prunea (58 de ani) a fost sancționat de UEFA în urma scandalului provocat de un videoclip publicat pe rețelele de socializare, în vara acestui an. Fostul internațional român, care se afla la Tiraspol în calitate de observator UEFA, a primit o amendă de 2.000 de euro și un avertisment pentru comportamentul său, considerat prejudiciabil pentru imaginea forului european.

Sursa: Ziare

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