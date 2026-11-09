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Florinel Coman știe ce se va întâmpla cu Denis Drăguș la FCSB: „Atunci când va face asta, nu se va mai opri”

r Scris de remus dinu
Florinel Coman știe ce se va întâmpla cu Denis Drăguș la FCSB: „Atunci când va face asta, nu se va mai opri”
Aosom
Florinel Coman, 28 de ani, extrema celor de la Al Gharafa, e convins că prietenul Denis Drăguș a luat decizia potrivită semnând cu FCSB. Proaspăt numit căpitan al roș-albaștrilor, Drăguș n-a spart deocamdată „gheața” la noua echipă. Revenit la echipa națională, după ce a absentat de la ultima acțiune din cauza unei accidentări, Florinel Coman a participat, luni, la conferința de presă premergătoare meciurilor cu Polonia și Bosnia din Nations League. ...

Sursa: Gsp

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