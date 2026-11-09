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Sport

Fost selecționer vorbește despre greșeala făcută de Ianis Hagi: 'Dacă se supără pe mine, îmi pare rău'

a Scris de anca flondor
Fost selecționer vorbește despre greșeala făcută de Ianis Hagi: 'Dacă se supără pe mine, îmi pare rău'
Aosom
Edi Iordănescu, care a dus naționala României în „optimile” EURO 2024, consideră că fotbalistul a luat decizii neinspirate de-a lungul carierei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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