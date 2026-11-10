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Sport

Fosta campioană olimpică la înot a luat foc în propria casă: „Brațele, abdomenul și fața îi erau complet arse!”. Are nevoie urgentă de transplant de piele

a Scris de amelia ionescu
Fosta campioană olimpică la înot a luat foc în propria casă: „Brațele, abdomenul și fața îi erau complet arse!”. Are nevoie urgentă de transplant de piele
Aosom
Un incendiu izbucnit într-un bloc din Moscova s-a încheiat cu urmări grave pentru Maria Shurochkina, fosta dublă campioană olimpică la înot sincron.

Sursa: Adevarul

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