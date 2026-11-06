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Sport

Fostul antrenor al lui Chelsea: ”Hainele mele au devenit de râs, la fel și felul în care am vorbit. Nu sunt o glumă”

t Scris de teodor serban
Fostul antrenor al lui Chelsea: ”Hainele mele au devenit de râs, la fel și felul în care am vorbit. Nu sunt o glumă”
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Într-un interviu acordat publicației So Foot, antrenorul echipei Paris FC, Liam Rosenior, a vorbit deschis despre perioada petrecută la Chelsea la începutul anului 2026. Antrenorul englez a avut parte de șase luni dificile la Londra.

Sursa: Ziare

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