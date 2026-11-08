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Sport

Fostul antrenor de la FCSB a semnat în Liga 3: „Primul din istoria clubului”

a Scris de alexandru stanciu
Fostul antrenor de la FCSB a semnat în Liga 3: „Primul din istoria clubului”
Aosom
Leo Strizu (59 de ani), fostul „principal” de la FCSB în perioada 30 noiembrie 2022 - 2 martie 2023, este noul antrenor al celor de la CSM Cetatea Turnu Măgurele, ocupanta locului 10 în Seria 5 din Liga 3. Ultima dată, Leo Strizu a acutvat tot în al treilea eșalon, la CSL Nanov, formație de care s-a despărțit în luna mai a acestui an după ce a ratat obiectivul, salvarea de la retrogradare. ...

Sursa: Gsp

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