Fostul antrenor de la FCSB a semnat în Liga 3: „Primul din istoria clubului”

Leo Strizu (59 de ani), fostul „principal” de la FCSB în perioada 30 noiembrie 2022 - 2 martie 2023, este noul antrenor al celor de la CSM Cetatea Turnu Măgurele, ocupanta locului 10 în Seria 5 din Liga 3. Ultima dată, Leo Strizu a acutvat tot în al treilea eșalon, la CSL Nanov, formație de care s-a despărțit în luna mai a acestui an după ce a ratat obiectivul, salvarea de la retrogradare. ...

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