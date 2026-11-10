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Sport

Fostul atacant al Craiovei a câștigat eventul în Kazahstan și va juca în preliminariile Ligii Campionilor

a Scris de alexandru stanciu
Fostul atacant al Craiovei a câștigat eventul în Kazahstan și va juca în preliminariile Ligii Campionilor
Aosom
Mihai Căpățînă (30 de ani), fostul atacant de la Universitatea Craiova și FC Voluntari, a cucerit eventul în Kazahstan alături de Ordabasy și va juca în preliminariile Ligii Campionilor în sezonul următor. Ordabasy s-a clasat pe prima poziție la finalul celor 30 de etape cu un bilanț de 68 de puncte, având 3 avans peste Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universității Craiova din grupa unică a Conference League. ...

Sursa: Gsp

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