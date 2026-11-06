Fostul campion mondial: „Ferrari va câștiga doar dacă face asta”

Campionul mondial de Formula 1 din 1996, Damon Hill, a cerut conducerii celor de la Ferrari să-l declare pe Lewis Hamilton pilotul numărul 1 al echipei. Relațiile dintre Hamilton și coechipierul său, Charles Leclerc, s-au tensionat după Marele Premiu din Mexic din weekendul trecut, incident care a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul lor comun în cadrul echipei. Septuplul campion mondial a criticat abordarea lui Leclerc în duelurile directe dintre cei doi. ...

Distribuie: Facebook Instagram