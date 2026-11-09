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Fostul fotbalist român, idol în Croația, a ajuns să lucreze la o firmă de acoperișuri: „Nu m-a căutat nimeni. Trebuie să ai relații”

c Scris de cezar titor
Fostul fotbalist român, idol în Croația, a ajuns să lucreze la o firmă de acoperișuri: „Nu m-a căutat nimeni. Trebuie să ai relații”
Aosom
Dumitru Mitu, ajuns la 51 de ani, fostul fotbalist român care a făcut carieră în Croația, unde a cucerit de trei ori Cupa, cu trei echipe diferite, Osijek, Rijeka și Dinamo Zagreb, alături de care a cucerit și două titluri, a ajuns să lucreze în construcții pentru a-și câștiga existența. ...

Sursa: Gsp

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