Fostul internațional Dorin Goian preia conducerea clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava. El a fost numit în urma ședinței conducerii clubului la care au participat finanțatorul principal Marius Neagu dar și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, care de asemenea a oferit un suport financiar important clubului. Ciprian Anton rămâne în conducerea clubului ca manager general. The post Fostul internațional Dorin Goian preia conducerea clubului de fotbal Cetatea 1932 Suceava. Ciprian Anton va fi manager general first appeared on Suceava News Online.

Sursa: Suceava News Online Citește mai departe la sursa originală ↗