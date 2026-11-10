Declarațiile sale despre Rusia și echipele rusești l-au adus pe Mesut Ozil (38 de ani) pe o listă a inamicilor Ucrainei. În urmă cu aproximativ 3 săptămâni, fostul mijlocaș Mesut Ozil, neamț de origine turcă, a participat, la Istanbul, la a 19-a ediție a Forumului Economic Eurasiatic Verona. ...

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