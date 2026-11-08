Penultima etapă a turului din Liga a IV-a la fotbal avea programate 6 meciuri, dar unul dintre acestea, Suporter Club Progresul Brăila – CS Local Mircea Vodă, care trebuia să aibă loc duminică, a fost reprogramat la cererea echipei brăilene, pentru data de 18 noiembrie. Două jocuri s-au încheiat foarte repede. La Tudor Vladimirescu meciul […] Articolul Fotbal Liga a IV-a | Succes cu 2-0 pentru Victoria Traian în derby-ul cu Daous Dava 2018 Brăila apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗