Liga a V-a la fotbal din județul Brăila a continuat cu etapa a 8-a, o rundă în care cel mai spectaculos meci a fost cel dintre CS Râmnicelu și Dunărea Tichilești. Oaspeții au condus cu 5-1 la pauză, însă gazdele au avut o revenire puternică în repriza a doua, astfel că partida s-a încheiat la […] Articolul Fotbal Liga a V-a | AFC Urleasca și CS Comunal Tricolorul 2 Viziru, lideri și după etapa a 8-a apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗