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Sport

Fotbalistele ameninţă cu acţiuni în justiţie dacă FIFA nu le va acorda premii „egale şi proporţionale” cu ale bărbaţilor la CM 2027

b Scris de bogdan păcurar
Fotbalistele ameninţă cu acţiuni în justiţie dacă FIFA nu le va acorda premii „egale şi proporţionale” cu ale bărbaţilor la CM 2027
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Un grup de jucătoare ar putea iniţia o acţiune în justiţie împotriva FIFA, în cazul în care forul fotbalistic mondial nu garantează premii proporţional egale cu cele acordate în cadrul turneului masculin, la Cupa Mondială feminină, programată vara viitoare în Brazilia, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres.

Sursa: Digi24

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