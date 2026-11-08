 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Fotbalistul cu salariu de un milion de euro, ținta ironiilor: "Dacă merge la Olimpiadă, îi păcălim pe ăia"

a Scris de alexandru atanase
Fotbalistul cu salariu de un milion de euro, ținta ironiilor: "Dacă merge la Olimpiadă, îi păcălim pe ăia"
Aosom
FCSB a fost învinsă de nou-promovată Corvinul Hunedoara cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă seară, pe Arena Națională, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech