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Fotbalistul Michel Owono, victima unor insulte rasiste și amenințări după ce a fost confundat cu portarul implicat în accidentul mortal al lui Jesús de Miguel

d Scris de diana pană
Fotbalistul Michel Owono, victima unor insulte rasiste și amenințări după ce a fost confundat cu portarul implicat în accidentul mortal al lui Jesús de Miguel
Aosom
Victimă colaterală. După decesul, marţi, al atacantului echipei Tenerife, Jesús de Miguel, în urma unui şoc violent cu portarul FC Andorra, Jesús Owono, conaţionalul acestuia din urmă, Michel Owono, a devenit ţinta unor insulte rasiste şi ameninţări ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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