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FOTO Omagiu unic pentru Rafael Nadal. O mașină a fost creată dintr-un amestec de zgură de pe terenurile de tenis unde spaniolul a scris istorie

a Scris de anca flondor
FOTO Omagiu unic pentru Rafael Nadal. O mașină a fost creată dintr-un amestec de zgură de pe terenurile de tenis unde spaniolul a scris istorie
Aosom
Kia, unul dintre partenerii lui Rafael Nadal de peste 20 de ani a găsit un mod inedit de a-l omagia pe fostul lider mondial. A fost creată o mașină cu totul inedită.

Sursa: Stiri Pe Surse

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