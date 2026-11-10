Frații Kovacs, delegați la superduelul Italia – Franța

- Istvan Kovacs va conduce de la centru confruntarea dintre două dintre marile forțe ale fotbalului mondial, pe legendarul San Siro din Milano. Fratele său, Szabolcs Kovacs, a fost desemnat al patrulea oficial. O nouă delegare de prestigiu pentru arbitrajul din Carei! Careiul ajunge din nou în p...

Sursa: Gazeta De Nord Vest Citește mai departe la sursa originală ↗