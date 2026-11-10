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FRF a făcut anunțul: Răzvan Marin e OUT

d Scris de digi sport
FRF a făcut anunțul: Răzvan Marin e OUT
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Naționala României condusă de Gică Hagi (61 de ani) a început cum nu se putea mai rău acțiunea din Liga Națiunilor.

Sursa: Digisport

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