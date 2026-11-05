FRF anunță că a dat lovitura » Atacantul cu meciuri la EURO pentru Germania va juca pentru România

David Creța (18 ani), atacant legitimat la Hoffenheim, va juca pentru naționalele României, conform anunțului FRF, după ce a reprezentat Germania la reprezentativele de juniori. David s-a mutat în 2010 în Germania, la vârsta de 2 ani. A început fotbalul la Kirchardt și a ajuns în academia lui Hoffenheim în 2024. În prezent evoluează în campionatul U19 din Germania, competiție în care a marcat 9 goluri în 9 partide. ...

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