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FRF nu a avut milă: sancțiuni de zeci de mii de lei pentru FCSB și Rapid

i Scris de iosif pintilie
FRF nu a avut milă: sancțiuni de zeci de mii de lei pentru FCSB și Rapid
Aosom
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancțiuni pentru FCSB și Rapid ca urmare a incidentelor de la meciul contând pentru etapa a 13-a a Superligii.

Sursa: Ziare

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