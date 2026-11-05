Gabi Balint a avut un „client” după Craiova - Egnatia: „Așteptam mai mult de la el”
Sursa: GspCitește mai departe la sursa originală
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Publicat în 6 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Bookfest a ajuns în Bihor: prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea s-a deschis la Sinagoga Neologă Sion
Astăzi, 5 noiembrie 2026, a fost deschisă oficial prima ediție a Salonului de Carte Bookfest Oradea, găzduită de Sinagoga Neologă Sion. Este pent...
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Epidemia alertelor: a apărut una de tip nou, după cele de la avioane și frigidere / Cine a fost vizat
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Inteligența artificiala capata un rol tot mai insemnat in razboi iar Ucraina incearca sa profite prin parteneriatul cu Palantir, compania tech a...