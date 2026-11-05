Gabi Balint a avut un „client” după Craiova - Egnatia: „Așteptam mai mult de la el”

Gabi Balint, fost antrenor la Universitatea Craiova și actual analist TV, a analizat jocul oltenilor în victoria contra albanezilor de la Egnatia, scor 2-0, într-un meci din etapa #3 din faza ligii Conference League. Gabi Balint a scos în evidență evoluția lui Nicușor Bancu, cel care a marcat golul de 2-0 în minutul 32. De asemenea, Gabi Balint i-a lăudat pe Assad Al Hamlawi și pe Alexandru Cicâldău, dar a cerut mai multe de la Ștefan Baiaram. ...

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