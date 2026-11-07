 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Gabi Torje a ”emigrat” în Statele Unite. ”Legend!” / ”Bună seara, România!”

d Scris de digi sport
Gabi Torje a ”emigrat” în Statele Unite. ”Legend!” / ”Bună seara, România!”
Aosom
Gabi Torje a ”emigrat” în Statele Unite. ”Legend!” / ”Bună seara, România!”

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech