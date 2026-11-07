Gael Monfils începe un nou capitol în tenis » Ce funcție va ocupa din 2027

Gael Monfils (40 de ani), care s-a retras în acest an din tenis, a fost numit căpitan-nejucător al echipei de Cupa Davis a Franței. Gael Monfils le-a pregătit o surpriză fanilor săi. După ce a fost în centrul atenției zile bune în urma divorțului de Elina Svitolina și după ce marți și-a luat adio de la francezi în cadrul unei ceremonii găzduite de turneul Masters 1.000 de la Paris, fostul număr 6 ATP a fost numit căpitan-nejucător al echipei țării sale. ...

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