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Sport

Gael Monfils, noul căpitan al echipei de Cupa Davis a Franţei

c Scris de cristian mihală
Gael Monfils, noul căpitan al echipei de Cupa Davis a Franţei
Aosom
Gael Monfils, fost număr 6 al tenisului masculin, retras recent din activitatea competiţională, a fost numit sâmbătă căpitan al echipei de Cupa Davis a Franţei,

Sursa: Eurosport Romania

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