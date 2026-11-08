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Găsit vinovat în Atletico Madrid - Barcelona și cerut OUT: ”O rușine!” / ”Nu se mai poate așa!”

d Scris de digi sport
Găsit vinovat în Atletico Madrid - Barcelona și cerut OUT: ”O rușine!” / ”Nu se mai poate așa!”
Aosom
Găsit vinovat în Atletico Madrid - Barcelona și cerut OUT: ”O rușine!” / ”Nu se mai poate așa!”

Sursa: Digisport

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