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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Sport

Gata: decizia a fost luată și s-a terminat pentru Marius Șumudică!

d Scris de digi sport
Gata: decizia a fost luată și s-a terminat pentru Marius Șumudică!
Aosom
Gata: decizia a fost luată și s-a terminat pentru Marius Șumudică!

Sursa: Digisport

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