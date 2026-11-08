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Gata: Fabregas nu s-a mai ferit! Cum a numit-o pe Inter, după încă un meci pierdut în fața lui Chivu

d Scris de digi sport
Gata: Fabregas nu s-a mai ferit! Cum a numit-o pe Inter, după încă un meci pierdut în fața lui Chivu
Aosom
Gata: Fabregas nu s-a mai ferit! Cum a numit-o pe Inter, după încă un meci pierdut în fața lui Chivu

Sursa: Digisport

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