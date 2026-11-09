Gauff a câștigat al doilea meci de la Turneu Campioanelor: decisiv fără istoric

Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA) a învins-o pe Jessica Pegula (32 de ani, 5 WTA) în prima etapă a grupelor de la Turneul Campioanelor, scor 6-4, 6-7 (5), 6-2. Duelul americancelor al doilea meci al primei etape din grupa A, după ce deschiderea turneului dintre Linda Noskova (21 de ani, 8 WTA) și Marta Kostyuk (24 de ani, 10 WTA) s-a terminat 6-2, 6-4. ...

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